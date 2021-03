Wien-Ticket-Osteraktion lockt mit 30 Prozent günstigeren Event-Tickets

30 Prozent Ermäßigung auf zahlreiche Veranstaltungen: Die Wien-Ticket-Osteraktion ist wieder im Gange und soll Lust darauf machen, Kultur zu genießen, wenn es coronabedingt wieder möglich ist.

Wien-Ticket-Osteraktion soll Lust auf Kulturgenuss machen

Freuen Sie sich auch schon wieder darauf, Veranstaltungen live zu erleben? Dann planen Sie schon jetzt mit der Wien-Ticket-Osteraktion einen lustigen Kabarettabend in der neuen Praterbühne, einen herbstlichen Musicalbesuch bei Cats oder Miss Saigon, einen unterhaltsamen Abend im Wiener Lustspielhaus oder bei einem Open-Air-Festival.

Zahlreiche Highlights bei der Osteraktion 2021



Die Palette der ermäßigten Veranstaltungen der Wien-Ticket-Osteraktion ist breit gefächert und bietet wieder zahlreiche Highlights:

* Museumseintritt: Mozarthaus Vienna, ganzjährig, - 15%

* Museumseintritt: Haus der Musik, ganzjährig, - 30%

* Museumseintritt: MAK, ganzjährig, - 20%

* Kabarett: Omar Sarsam, 05.06.2021, Praterbühne, -10%

* Theater: RAUMSCHIFF oder Das Drama des begabten Hundes, ab 13.06.2021, Franzensburg in Laxenburg, -15%

* Theater: Die Verliebten, ab 16.07.2021, Wiener Lustspielhaus, -20%

* Musicalstars im Steinbruch, 10.08.2021, Römersteinbruch, St. Margarethen, -15%

* Kabarett: Roland Düringer, 25.08.2021, Praterbühne, -10%

* Rock/ Pop: Voodoo Jürgens - Open Air, 03.09.2021, Ebersdorfer See, Ober Grafendorf, -20%

* Musical: Cats, September/ Oktober 2021, Ronacher, -20%

* Musical: Miss Saigon, Dezember 2021/ Jänner 2022, Raimund Theater, -20%

* Gospel: Stella Jones & The Christmas Gospel, ab 10.12.2021, Votivkirche, -20%

* Rock/Pop: Opus, 16.12.2021, Wiener Stadthalle, Halle F, -10%