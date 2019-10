Wien: Talent Garden Innovation School vergab 15 Stipendien

Am 11. November starten die Lehrgänge der Talent Garden Innovation School Vienna zum ersten Mal. Bis zu 60 Talente können daran teilnehmen.

Die Lehrgänge der Talent Garden Innovation School Vienna gehen am 11. November in die erste Runde. In den kommenden Monaten werden bis zu 60 Talente das wichtigste Know-how in den Beereichen UX Design, Coding und Growth and Digital Marketing erlernen. Den 15 besten wird der Weg zum "Digital Expert" finanziell erleichtert. Durch die Einreichung herausragender Projektarbeiten konnten sich diese für ein Stipendium qualifizieren.