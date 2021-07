Wien stockt Förderung für E-Lastenräder für Betriebe auf

Aufgrund der großen Nachfrage wurde die E-Lastenradförderung für Betriebe um 200.000 Euro aufgestockt. Insgesamt stehen damit eine Million Euro aus dem Ökostromfonds des Landes Wien für die Betriebe bereit.

"Mit der Förderung für E-Lastenfahrräder unterstützen wir Wiener Betriebe beim Umstieg auf klimafreundliche Mobilität. Es freut mich, dass die Förderung so gut angenommen wird. Gemeinsam leisten wir einen positiven Beitrag für das Klima", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Lastenfahrräder für kleine und mittlere Unternehmen

Die Förderwerber sind größtenteils kleine und mittelständische Unternehmen aus einer Vielzahl an Branchen - vom Handel zur Gastronomie, vom Kunst- und Kulturbereich bis zum Bauwesen. Es sind dabei gerade auch diese Sparten und Unternehmen, die am stärksten von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. "Die Förderaktion leistet damit nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt Wien, sondern ist auch eine Unterstützung in der aktuellen Krise", so Czernohorszky.