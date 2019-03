Wien stellt sich den Anforderungen des Klimawandels

Reges Interesse rief die 3. Dialogveranstaltung "Anpassung an den Klimawandel" am Montag im Wiener Rathaus hervor. Zahlreiche Experten der Wiener Stadtverwaltung sowie externe Experten konnten sich über die Pläne Wiens informieren.

Trotz der Erfolge im Klimaschutz schreitet der globale Klimawandel weiter voran und ist mittlerweile auch in Wien erlebbare Realität. Beispielsweise ist in den letzten Jahrzehnten die Zunahme von Hitzewellen oder Starkregenereignissen auch für Wienerinnen und Wiener eindeutig spürbar geworden. So hat sich die Jahresdurchschnittstemperatur Wiens in den letzten vier Jahrzehnten bereits um etwa zwei Grad Celsius erhöht.