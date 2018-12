Wien: Start-Up "wegfinder" hat internationalen Digital-Award gewonnen

Der Digital Award 2018 des internationalen Eisenbahnverbands UIC ist für innovative Projekte gedacht, die den Schienenverkehr aufwerten. Heuer ging der Award an das Wiener Start-Up "wegfinder".

Der internationale Eisenbahnverband UIC vergibt den Digital Award an jene innovativen Projekte, die die Schienenverkehrs-Nutzung nicht nur fördern, sondern auch attraktiver, effektiver und nachhaltiger machen. “wegfinder” vernetzt den Schienenverkehr mit alternativen Fortbewegungsmitteln wie Car-Sharing, Bike-Sharing und vielem mehr. Die internationale Jury ließ sich davon überzeugen. Die App konnte sich gegen mehr als 70 Mitbewerber durchsetzen.

“Wir sind stolz, dass wir als kleines Unternehmen Anerkennung erhalten” sagt der Geschäftsführer von “wegfinder” Gregor Fischer. “Diese Auszeichnung zeigt, dass Österreich und die ÖBB international eine Vorreiterrolle in Bezug auf Digitalisierung und Mobilität einnehmen”, so Fischer weiter. Den Preis erhielt das Wiener Start-Up bereits Anfang Dezember in Paris.