Wien: Sperren und Umleitungen wegen Demo gegen Polizeigewalt

Aufgrund der Demo "Halt der Polizeigewalt" kommt es am Donnerstag im innerstädtischen Bereich laut Polizei zu temporären Straßensperren und Umleitungen.

Nach dem laut Klima-Aktivisten brutalen Vorgehen der Polizei bei einer Straßenblockade in Wien wird am Donnerstag unter dem Motto "Halt der Polizeigewalt“ demonstriert. Aufgrund dieser Versammlung wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt kommen.