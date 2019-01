Wien sorgt 2019 für Ausbau der Kindergärten

Der Bedarf an Kindergartenplätze in Wien steigt weiter an. Im Jahr 2019 sorgt die Stadt für den weiteren Ausbau, damit sich die Eltern auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verlassen können.

“Die Stadt investiert weiterhin massiv in den Ausbau von Kindergärten. Allein 2019 entstehen über 2.000 neue – städtische und private – Plätze”, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Für die Wiener Kindergärten wird im kommenden Jahr ein Gesamtbudget von 870 Mio. berechnet.

Zahlreiche Erweiterungen und Neueröffnungen wird es 2019 in Wien geben: Mit einer Gesamtfläche von knapp 3.100 Quadratmetern eröffnet in der Grundäckergasse 20 im 10. Bezirk ein neuer Kindergarten für mehr als 100 Kinder. Auch in Simmering öffnet ein neuer Kindergarten seine Pforten: In der Ehamgasse 22 bietet eine neue Einrichtung der Stadt auf einer Gesamtfläche von 2.000 Quadratmetern Platz für bis zu 100 Kinder.

Neue Kindergartenplätze in ganz Wien ab 2019 Im 22. Bezirk, in der Hirschstettner Straße 119, wird für mehr als 100 Kindern eine Fläche von knapp 2.100 m2 zur Verfügung. Ein weiterer Kindergarten in der Donaustadt in der Oleandergasse 21 bietet auf einer Gesamtfläche von mehr als 1.000 Quadratmetern Platz für 65 Kinder. Auch der Bildungscampus im 22. Bezirk in der Berresgasse wird seinen Betrieb ab Herbst aufnehmen und in der Tomaschekstraße 42 im 21. Bezirk sowie in der Lastenstraße 15 im 23. Bezirk werden im Herbst 2019 neue Kindergärten eröffnet. Ende des Jahres eröffnet der Kindergarten in der Laxenburger Straße 151 und bietet Platz für 125 Kinder auf einer Gesamtfläche von mehr als 2.000 m2.

Wien will Kindergartenangebot weiter ausbauen “Gerade Wien hat im Bereich des Kindergartenangebots eine Vorreiterrolle in ganz Österreich: Dieses Angebot wollen wir nicht nur beibehalten sondern weiter ausbauen! Wir achten im Kindergartenbereich auf höchste Qualität, um optimale Rahmenbedingungen für Kinder, aber auch für die hochwertige pädagogische Arbeit zu schaffen”, betont Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der MA 10 – Wiener Kindergärten.

Auch im privaten Bereich wird es neue Kindergartenplätze geben. In Stammersdorf errichten die Kinderfreunde ein Haus mit 6 Gruppen, In der Wiesen Ost in Liesing wird ein Haus mit 7 Gruppen und in Favoriten beim Viola Park ein Haus mit 6 Familiengruppen eröffnet.