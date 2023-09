Wien soll 2024 neues Museum bekommen

Der Wiener Sammler und Galerist Philipp Konzett will Anfang 2024 in Wien ein neues Museum zum Wiener Aktionismus eröffnen.

Grundstock für die neue Institution soll laut "Presse"-Bericht die Sammlung sein, die einst von Otto Muehls Kommune am burgenländischen Friedrichshof zusammengetragen wurde und die Konzett im Vorjahr erworben hatte. Diese beinhaltet Arbeiten von Rudolf Schwarzkogler, Günther Brus, Hermann Nitsch oder Muehl selbst.

Seinen Sitz soll das neue Museum in der Weihburggasse in der Inneren Stadt haben, wobei mit Nitsch-Expertin Julia Moebus-Puck bereits die Leitung feststeht. Als Chefkuratorin wurde Eva Badura-Triska verpflichtet, die sich schon im mumok mit dem Wiener Aktionismus federführend auseinandergesetzt hat. Und auch im Kuratorium des Museums finden sich so illustre Namen wie Peter Pakesch, Edelbert Köb oder Robert Fleck.