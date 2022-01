Wien-Simmering: Mann drohte damit, Frau und Kinder abzustechen

Ein Mann soll am Sonntag im Bereich der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering gedroht haben, seine Frau (42) und die Kinder (21, 21 bzw. 11) abzustechen, sollte die Frau nicht in einer halben Stunde daheim sein.

Der 41-jährige Österreicher war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen telefonischen Drohung mit den 21-jährigen Kindern zu Hause. Er wurde von alarmierten Polizisten widerstandslos festgenommen.

Frau soll in Wien-Favoriten Mann mit Umbringen bedroht haben

Im Bereich der Favoritenstraße in Wien-Favoriten soll ebenfalls am Sonntag eine Frau im Zuge einer Auseinandersetzung ihren Gatten mit einer zerbrochenen Bierflasche mit dem Umbringen bedroht haben. Die Tatverdächtige soll die Flasche nachgeworfen haben, als der 53-Jährige aus der Wohnung flüchtete. Sie wurde wenig später vorläufig festgenommen und leistete dabei keinen Widerstand, so die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung

Die zwei Tatverdächtigen wurden nach den Vernehmungen auf freiem Fuß angezeigt, darüber hinaus wurden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Verletzte gab es bei den zwei Amtshandlungen ebenso nicht wie beschädigte Sachen.