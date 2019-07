Wien: Schwangere bei Unfall auf A 22 verletzt

Am Samstagabend kam es auf der Donauufer Autobahn (A 22) zu einem Unfall. Eine 32-jährige Schwangere wurde dabei verletzt.

Eine schwangere Frau ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wien verletzt worden. Die 32-Jährige dürfte auf Donauufer Autobahn (A 22) von einem anderen Pkw-Fahrer geschnitten worden sein und kam dadurch mit ihrem Wagen ins Schleudern. Dann prallte sie gegen die Leitplanke, berichtete die Wiener Berufsrettung am Sonntag.