Wien: Schädlingsbekämpfer warnen vor Rattenplage

Schädlingsbekämpfer registrieren seit Jahren einen Anstieg von Ratten in Wien. Die Wirtschaftskammer sieht einen Grund dafür in einer Gesetzesänderung.

Pro Einwohner kommen in Wien zwei bis fünf Ratten. Zwischen vier und zehn Millionen Stück der Nagetiere leben in Wien und laut Schädlingsbekämpfer werden sie in den letzten Jahren immer mehr.