Wien: ROTA Roma-Musik Fest 2019 im Theater Akzent

Am 8. April ist Weltromatag. Das Theater Akzent veranstaltet deshalb am 29. März das ROTA Roma-Musik Fest 2019.

Das Theater Akzent veranstaltet anlässlich des Weltromatages am 29. März das ROTA Roma-Musik Fest. Am Programm stehen die Vielfältigkeit der Roma-Musik und die Kultur. Bei dem Fest treten ausschließlich Roma und Romnja Künstler auf, die in Österreich leben und bereits länger in der Musikszene der Communities von Einwanderern aus den Ländern Ex-Jugoslawiens unterwegs und bekannt sind.