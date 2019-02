Wien: Renate Brauner zieht sich aus SPÖ-Vorstand zurück

Renate Brauner zieht sich aus ihren Funktionen in der Wiener SPÖ zurück, sowohl bei dem Vorsitz der Wiener SPÖ-Frauen, als auch aus dem Vorstand der Landespartei.

Die ehemalige Wiener SPÖ-Stadträtin und nunmehrige Beauftragte für Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft, Renate Brauner, zieht sich sukzessive aus ihren Funktionen in der Partei zurück. Sie wird nicht nur den Vorsitz der Wiener SPÖ-Frauen abgeben, sondern künftig auch nicht mehr im Vorstand der Landespartei sitzen, wie sie der APA sagte.

27. April: Landesparteitag der Wiener SPÖ

Das steht nun am Programm. Der betreffende Landesparteitag der Wiener Roten ist terminlich bereits fixiert, er findet am 27. April statt. Renate Brauner wird dort nicht mehr kandidieren. Wer ihr nachfolgt, ist noch offen, wird in der Partei betont.