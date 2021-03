Wien reizvoll für Expats: Hohe Lebensqualität und attraktive Jobangebote

Wien lockt Internationals mit hoher Lebensqualität und attraktiven Jobangeboten: Die englischsprachige Medienplattform Metropole veröffentlicht die Ergebnisse der bis dato größten Umfrage unter Expats.

Über 700.000 Internationals leben in Wien. Rund 600 von ihnen haben nun ihre Erfahrungen und Geschichten mit Metropole, Österreichs führendem Mediennetzwerk in englischer Sprache, geteilt - die größte Umfrage mit dieser Gruppe, die es bisher je in Österreich gegeben hat. Sie liefert Einblicke ins Leben der Expats sowie erzählt was ihnen an Wien gefällt und was sie sich wünschen.