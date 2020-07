Wien-Reisende bereiten sich auf ein Comeback 2021 vor

Die Coronavirus-Pandemie hat sich besonders auf den Städtetourismus ausgewirkt. Während Österreichs Hauptstadt Wien nun wieder für Reisende aus den meisten europäischen Ländern geöffnet ist, lassen sich Touristen noch Zeit, Wien zu besuchen. Das zeigt eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Destination-Blogs Vienna Unwrapped.

Wien-Reisende sind vorsichtig

"Angesichts einer Reihe lokaler Ausbrüche und anschließender teilweiser Abriegelungen in Europa nehmen potenzielle Reisende eine äußerst vorsichtige Haltung ein. Reisen in und aus einer relativ sicheren Stadt wie Wien sind da keine Ausnahme. Obwohl definitiv Unsicherheit darüber besteht, nach Wien zu reisen, wollen die Menschen kommen und genießen, was Wien zu bieten hat", erklärt Barbara Cação, Herausgeberin von Vienna Unwrapped.

Einmal in Wien angekommen, wissen Reisende bereits, was sie unternehmen möchten. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (44%) plant eine private oder Kleingruppenführung. Mehr als 60% sind nach wie vor bereit, bei ihrem nächsten Besuch eine Oper, Operette oder ein Konzert zu besuchen, sofern die Sicherheitsstandards eingehalten werden. Nur 16% sind sich noch unsicher, was sie in Wien unternehmen würden.