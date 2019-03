Wien: Railway Congress am 18. und 19. März

Der internationale Railway Congress 2019 geht von 18. bis 19. März in Wien über die Bühne. Vertreter von mehr als 20 Ländern werden anwesend sein.

Vom 18. – 19. März 2019 bietet der internationale Railway Congress 2019 in Wien die Plattform für das größte Geschäftstreffen seiner Art. Führungskräfte der Transport-, Verkehrs- und Logistikbranche sowie Lieferanten und Kunden mit Interesse am Güterfernverkehr werden vertreten sein. Der Kongress verbindet Stakeholder miteinander und schafft eine Diskussionsplattform, um die großen weltweiten Eisenbahnnetze der Zukunft zu erörtern.

Railway Congress in Wien: Große Chance für Österreich

Dr. Harald Mahrer, Präsident der WKÖ Österreich, sieht die neue Seidenstraße als große Chance für Österreich: “Wir haben hier eine Jahrhundertchance für den Exportstandort Österreich. Das Projekt ist zudem ein wesentlicher Push-Faktor in Hinblick auf den gesamten Infrastruktur-Bereich. Es freut mich, dass der internationale Railway Congress 2019 in der Wirtschaftskammer Österreich stattfindet, weil wir damit auch unsere Drehscheibenfunktion in Hinblick auf den internationalen Wettbewerb unterstreichen”, so Mahrer.