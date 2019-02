Wien: Radwerkstätten im Preisvergleich

Im Februar hat die Arbeiterkammer 22 Fahrradwerkstätten in Wien in Bezug auf Servicepauschalen und Stundensätze verglichen.

Die Arbeiterkammer (AK) hat im Februar in 22 Fahrradwerkstätten in Wien die Servicepauschalen und Stundensätze verglichen. Eine Arbeitsstunde kostete im Durchschnitt 72,50 Euro. Der Pauschalpreis für ein kleines Radservice lag zwischen 29 und 60 Euro. Bei Preispauschalen sei auch immer auf den Leistungsumfang zu achten, warnte die AK Wien in einer Aussendung am Montag.