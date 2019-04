Wien: Pummerin läutet als Zeichen der Solidarität für Notre Dame

Um 12 Uhr wird die Pummerin im Stephansdom läuten. Damit soll ein Zeichen der Solidarität mit Notre Dame gesetzt werden.

Unzählige Menschen nicht nur in Paris sind bewegt und betroffen vom Großfeuer in der Kathedrale Notre-Dame de Paris. In Solidarität mit Notre-Dame werden heute zu Mittag die Glocken vieler europäische Kathedralen geläutet werden”, so der Wiener Generalvikar Nikolaus Krasa am Dienstag.