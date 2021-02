Wien: Psychiatrische Betreuung von Kindern nun auch daheim möglich

In Wien können ab März Kinder und Jugendliche mit intensivem psychiatrischem Therapiebedarf statt eines stationären Aufenthalts auch daheim betreut werden.

Die Psychosozialen Dienste und die MedUni Wien bieten im Zeitraum von zwei Jahren für 50 Betroffene mit stabilem Umfeld Home-Treatment an. "Die Grundidee ist, dass man das genau so intensiv macht, wie man das im stationären Bereich machen würde", sagte Paul Plener von der MedUni am Donnerstag in einem Pressegespräch.