Wien: Protestaktion gegen Gewalt an EU-Außengrenzen

Menschenrechtsaktivisten haben mit einer Protestaktion auf dem Wiener Heldenplatz am Freitagabend auf die Situation von Migranten in Bosnien-Herzegowina aufmerksam gemacht.

Man wolle auf die "Gewalt an EU-Außengrenzen hinweisen", hieß es von den Veranstaltern gegenüber der APA. Im Zentrum standen Aufnahmen aus den Grenzorten Lipa und Velika Kladusa, die an die Fassade der Hofburg projiziert wurden.

Einige Dutzend Teilnehmer verfolgten die von Musik begleitete Präsentation der von Aktivisten und Helfern in den vergangenen Monaten im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas gemachten Bilder, Videos und Tonaufnahmen. Menschen in provisorischen Lagern, Ruinen und behelfsmäßig errichtete Zelten im herbstlichen und winterlichen Gebiet hinter der kroatischen EU-Außengrenze. Betroffene erheben Vorwürfe der Folter und weiterer Menschenrechtsverletzungen. "Wenn man von dort zurückkommt, kann man es nicht fassen, dass die Menschen hier nichts davon wissen", sagt eine Teilnehmerin, die erst kürzlich in der Region war, im Gespräch mit der APA.