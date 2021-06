Wien: Polizei mit Festnahme nach Zeugen-Information

Ein Mann mit Schmuck und Werkzeug wurde am Sonntag in Wien festgenommen. Es soll sich dabei um einen mutmaßlichen Auto-Einbrecher handeln. Der Wiener Heldenplatz war ein Schauplatz.

Ein Mann hat sich am Sonntag, 20. Juni an die Polizei gewandt. Er meinte, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie ein Mann eine Autoscheibe eingeschlagen sowie Wertgegenstände an sich genommen habe. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Den Polizisten gelang eine Festnahme des mutmaßlichen Täters.