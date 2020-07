Wien plant einheitliches Kurzparkzonen- und Tarifmodell

Die Stadt Wien plant ein neues einheitliches Zonen- und Tarifmodell in der Parkraumbewirtschaftung. Dazu ist ein eigenes Landesgesetz geplant, wie Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und SPÖ-Gemeinderat Gerhard Spitzer am Freitag im Gespräch mit Journalisten berichteten.

Wie das Karuparkzonen-Modell genau aussehen wird und wo die Ausnahmen für Bewohner (das "Parkpickerl") gelten sollen, ist noch offen. Die Grundzüge der neuen Regelung wurden aber bereits skizziert. Sie soll den bisherigen "Fleckerlteppich" ersetzen, wie es hieß. Das Parken dürfte etwa in den inneren Gebieten der Stadt künftig mehr kosten als in den äußeren Gebieten. Angestrebt wird auch eine einheitliche Geltungsdauer. Versprochen wurde zudem, die Kennzeichnungen zu reduzieren. Statt vielen Schildern wird es wohl nur mehr Hinweise am Stadtrand bei der Einfahrt geben.