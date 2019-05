Fünf Überfälle in Wien und NÖ: Polizei schnappt Serienräuber

Das LKA Wien konnte gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt einen Mehrfach-Räuber festnehmen. Dieser steht im Verdacht eine Bank, eine Tankstelle und mehrere Geschäfte in Wien und Rannersdorf überfallen zu haben.

Die Wiener Polizei hat einen Serienräuber geschnappt, der sowohl in der Bundeshauptstadt als auch in Niederösterreich insgesamt fünf Überfälle begangen haben soll. Der 33-Jährige wurde nach einem Hinweis des Bundeskriminalamtes Freitag früh in seiner Wohnung in Penzing von der Wega festgenommen. Der Kroate zeigte sich in seiner ersten Einvernahme geständig.