Wien-Ottakring: Mutmaßlicher Einbrecher verletzte zwei Beamte

Gegen 3 Uhr in der Früh wurden Polizeibeamte in Wien-Ottakring auf zwei Männer aufmerksam, die in Verdacht stehen, zuvor in einen Supermarkt eingebrochen zu haben. Bei der Festnahme verhielt sich ein Mann äußerst aggressiv.

In der Nacht auf Mittwoch hielten zwei Streifenwagen in Wien-Ottakring nach einem Einbruchsalarm bei einem Lebensmittelgeschäft. Nachdem die Videoaufnahmen angeschaut wurden, konnten die Beamten im in rund 50 Metern Entfernung zwei Männer wahrnehmen, welche optisch mit den Bildern der Überwachungskamera übereinstimmten.

Mehrere Autos beschädigt