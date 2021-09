Wien organisierte PCR-Tests am Forum Alpbach in Tirol

Die Stadt Wien führt die PCR-Tests am Forum Alpbach in Tirol durch, Tirol wollte oder konnte laut "Kurier" nicht aushelfen. Ein Landessprecher sprach von einem "Missverständnis".

Anstelle - wie naheliegend - des Landes Tirol hat die Stadt Wien das vergangene Woche zu Ende gegangene Europäische Forum Alpbach in puncto Corona-Präventionskonzept unterstützt. Auf Anfrage der Organisatoren sei es nicht möglich gewesen, in Tirol die nötigen PCR-Testkapazitäten sicherzustellen, weshalb man sich gezwungen sah, in Wien anzufragen, berichtete der "Kurier" am Freitag. Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Corona-Einsatzstabs, sprach von einem Missverständnis.

Tirol sprach von einem "Missverständnis"

Sieben Corona-Fälle beim Forum Alpbach gefunden

"Leider" habe man in Tirol "keinen Partner dafür gefunden", hieß es in einem von Forumspräsident Andreas Treichl unterzeichneten Brief an die Wiener SPÖ-Stadträte Peter Hacker (Gesundheit) und Peter Hanke (Finanzen). Da man "das Engagement und den Erfolg der Stadt bei der Bekämpfung der Pandemie am eigenen Leib" miterlebt habe, wäre es "eine Ehre", wenn die Stadt die Antigen- und PCR-Testungen beim Forum durchführe. "Wir mussten dann schnell handeln", hieß es beim Forum.