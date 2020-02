Wien: Neues Service zur Geburtsanmeldung wird gut genutzt

Gemeinsam mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) und der Vinzenz Group hat die Stadt Wien mit der zentralen Geburtsanmeldung ein neues Service für schwangere Frauen gestartet, um ihnen eine unkomplizierte Anmeldung - online oder telefonisch - zu ermöglichen. Die Bilanz nach einem Jahr ist erfreulich: Das Service wurde 12.100 Mal genutzt. Außerdem konnte es 89 Prozent der Frauen ermöglicht werden, in einem ihrer drei Wunschspitäler unterzukommen.

Der Großteil der Frauen - fast 81 Prozent oder vier Fünftel - erhielten dabei sogar einen Platz in jenem Spital, das sie an erster Stelle ihrer Top-3-Wunschliste angegeben haben, verriet eine Sprecherin der Krankenanstaltenverbunds (KAV).

Wien: Geburtsplatz-Reservierung über Anmeldeservice möglich

Zuvor mussten Schwangere persönlich mit dem favorisierten Krankenhaus Kontakt aufnehmen, um einen Geburtsplatz zu reservieren. Das führte zu Mehrfachanmeldungen einer Person in verschiedenen Häusern, um auf Nummer sicher zu gehen - und damit oft zu Abmeldungen erst kurz vor der Geburt. Nun werden Frauen nach der 22. Schwangerschaftswoche per Brief informiert, welches Spital einen Platz für sie reserviert hat.