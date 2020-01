Wien: Neue Kampagne will über psychische Erkrankungen aufklären

Um psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, wurde in Wien die Kampagne "#darüberredenwir" ins Leben gerufen.

Psychisch krank, das sind allzu oft in der Gesellschaft immer und "nur" die Anderen. Abschätzigkeit und Benachteiligung verursachen offenbar aber auch eine Unterdotierung der Behandlungs- und Betreuungssysteme im Gesundheitswesen. In Wien wurde jetzt zu psychischen Erkrankungen eine neue Entstigmatisierungs-Kampagne gestartet.

Kampagne macht auf psychische Erkrankungen aufmerksam

"Einer der Mythen ist, dass psychische Erkrankungen 'unheimlich selten' sind, die immer nur die Anderen haben. Tatsächlich gibt es keine Familie, in der nicht jemand psychisch krank ist oder war", sagte Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste (PSD) Wiens. Betroffene glauben weiterhin, ihre Krankheit verstecken zu müssen. Im Endeffekt führe das Stigma, welches diese Erkrankungen umgebe, auch dazu, dass auch die Behandler und Betreuer davon betroffen seien. Und schließlich würden deshalb seit jeher auch zu wenig Ressourcen im Gesundheitswesen für diesen Bereich bereitgestellt, betonte der Experte bei der Präsentation der Kampagne "#darüberredenwir" am Montag.

"Psychische Erkrankungen machen global 33 Prozent der Krankheiten aus", sagte Wiens Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen, Ewald Lochner. Die Kampagne des PSD wird in der Bundeshauptstadt über ein breites Spektrum von Medien (Inserate, Social Media) und mit Kooperationspartnern umgesetzt. Vom 10. bis 23. Februar finden Aktionstage statt. Am 23. Februar wird die Kampagne auch bei einem Fußballmatch der Wiener Austria bekannt gemacht, die Städtischen Bibliotheken bereiten das Thema zum Beispiel mit Büchertischen auf.

Gesellschaftliches Stigma erschwert Zugang zu Therapie

Die meisten Stereotypen rund um psychische Erkrankungen sind schlichtweg falsch. "Wir sprechen davon, dass jeder Dritte in seinem Leben einmal an einer psychischen Erkrankung leidet", sagte Psota. Eine Studie in Deutschland habe sogar von einer Häufigkeit des Auftretens solcher Leiden bei einem Drittel der Menschen pro Jahr gesprochen. "Psychische Erkrankungen sind auch sehr, sehr gut behandelbar", stellte der Psychiater fest.