Wien: Nächtigungs-Rekord im August 2019

Der Wiener Tourismus darf sich freuen. Im vergangenen August wurden so viele Nächtigungen wie noch nie verzeichnet. Und auch auf das Gesamtjahr betrachtet sieht es gut aus.

Wien hat im vergangenen August mit 1,787.000 Urlaubernächtigungen den Rekordwert aus dem Vorjahr um 3,8 Prozent übertroffen. Das teilte der Wien-Tourismus am Montag in einer Aussendung mit. Stark im Plus liegen auch die Umsätze in der Hotellerie.