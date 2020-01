Wien Museum verzeichnete 2019 knapp 533.000 Besucher

Trotz Schließung des Haupthauses am Karlsplatz schauten im vergangenen Jahr knapp 533.000 Besucher bei den Standorten des Wien Museums vorbei.

Das Wien Museum konnte an seinen Standorten im Vorjahr insgesamt 532.903 Besucher empfangen. Das sind weniger als im Rekordjahr 2018 (573.867 Eintritte, Anm.), als vor allem die Otto-Wagner-Ausstellung für Andrang gesorgt hatte. Allerdings stand das Haupthaus am Karlsplatz, das derzeit umgebaut wird, ab Herbst 2019 nicht mehr zur Verfügung.

Trotz Schließung 2019 nur kleines Besucherminus

Zuwächse gab es laut der Mitteilung bei einigen Außenstellen. Im neu eröffneten Neidhart Festsaal in der Innenstadt wurden etwa 34 Prozent mehr Eintritte verzeichnet. Das erste Schließjahr des Hauses am Karlsplatz wurde zudem auch genutzt, um Objekte der Dauerausstellung auf Tournee zu schicken. 390.000 Besucher kamen zu den entsprechenden Ausstellungen in Japan und Frankreich.