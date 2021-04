Wien: Mehr Förderung für grün Fassaden

Wien setzt im Kampf gegen urbane Hitze auch auf begrünte Fassaden, die als natürliche Klimaanlagen wirken. Ein einfacher Weg zur Fassadenbegrünung ist dabei die von Forschern gemeinsam mit der Stadt entwickelte "BeRTA"-All-in-One-Lösung.

Mehr Förder bzw. Kofinanzierungsgeldern pro Begrünungsprojekt

An "BeRTA" wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt lange geforscht und aus dem Pilotprojekte aus den vergangenen Jahren haben sich folgende Erkenntnisse ergeben: "Hausbesitzer- und -bewohner werden bei Begrünungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden nicht nur von den Kosten sondern auch von behördlichen Auflagen und Genehmigungsverfahren abgeschreckt."

Wien: Erste "BeRTA"-Projekte in der Umsetzung

"Im Rahmen des Forschungsprojekts "50 Grüne Häuser" wurden die ersten 50 Prototypen des Berta-Begrünungsmoduls im dicht verbauten Innerfavoriten an neun Gebäuden errichtet. Seit einigen Monaten gibt es auch in anderen Bezirken in Wien die ersten 'BeRTA'-Projekte in Umsetzung. Eines ist bereits fertiggestellt: "Dabei handelt es sich um die Begrünung einer Fassade eines denkmalgeschützten Gebäudes in der Rotenturmstraße, direkt beim Stephansdom. Weitere Projekte in Wieden, in der Josefstadt und am Alsergrund sind gerade in Planung", berichtete die Sprecherin.