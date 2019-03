Wien-Margareten: Unbekannter Partygast stach auf Gastgeber ein

Bei einer Wohnungsparty in Wien-Margareten stach ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen auf den Gastgeber ein, nachdem ihn dieser aus der Wohnung schmiss. Der Deutsche wurde festgenommen.

Ein 31-Jähriger befand sich mit mehreren Freunden in einem Lokal im 6. Bezirk. Nach der Sperrstunde lud der junge Mann die anwesenden Gäste (ca. 20 Personen) in seine Wohnung in der Högelmüllergasse in Wien-Margareten ein, um dort weiter zu feiern. Unter den Partygästen befanden sich jedoch nicht nur Freunde des Gastgebers, sondern auch ihm unbekannte Personen. Als die Party aus dem Ruder lief und die Gäste Gegenstände in der Wohnung zerstörten, forderte der 31-Jährige die Gäste auf, die Wohnung zu verlassen. Die meisten Personen kamen dieser Forderung nach und verließen die Wohnung.