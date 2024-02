Wien-Marathon 2024 mit Rekordmann Peter Herzog

Peter Herzog wird beim Wien-Marathon 2024 mitlaufen. Ebenfalls mit dabei: Julia Mayer.

Österreichs Rekordhalter Peter Herzog wird beim Vienna City Marathon sein Comeback über die klassische Distanz geben. Der Olympia-Teilnehmer will am 21. April nach einem durchwachsenen vergangenen Jahr mit Verletzungen und Erkrankungen wieder in die Spur finden. Das direkte Olympia-Limit (2:08:10) peilt Herzog, dessen Bestzeit bei 2:10:06 Stunden steht, nicht an. "Wenn ich mit 2:13-2:15 durchkomme und gesund bin, dann ist alles wunderbar", sagte der 36-jährige Salzburger.