Wien: MA 48er am Schwedenplatz mit Glasflasche attackiert

Zwei Bedienstete der MA 48 wurden der Nacht auf Sonntag am Schwedenplatz von einem 40-Jährigen leicht verletzt. Die Wiener Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Ein 40-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag zwei Bedienstete der MA 48 am Schwedenplatz mit einer Glasflasche attackiert und leicht verletzt. Im Anschluss versuchte er in einem Bus der Wiener Linien zu flüchten. Er wurde von alarmierten Polizeibeamten, die den Bus zum Stoppen brachten, festgenommen.