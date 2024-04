Wien lockt Touristen mit Lipizzaner-Schweiß-Pillen

Klingt nach Aprilscherz? Ja, das haben wir uns auch gedacht, soll aber völlig ernst gemeint sein. WienTourismus hat Pillen hergestellt, die u.a. Lipizzaner-Schweiß und Stahl vom Riesenrad enthalten und will so Touristen nach Wien locken.

"Microdosing" liegt im angloamerikanischen Raum gerade stark im Trend. Es beschreibt den Einsatz pharmakologischer Wirkstoffe in minimaler Dosierung zur Steigerung von Kreativität, Konzentration und Glücksgefühlen. Auf diesen Zug springt auch WienTourismus auf und hat eine entsprechende neue Kampagne gestartet, in der sechs Pillen vermarktet werden, bei denen Bewusstseinserweiterung allerdings vermutlich nur als Placebo-Effekt zu erwarten ist. Die Wien-Pillen enthalten u.a. Lipizzaner-Schweiß, Staubpartikel von Klimts "Emilie Flöge" oder Stahlpartikel des Wiener Riesenrads.

Zu kaufen gibt es die Pillen nicht. Sie wurden an ausgewählte Medienvertreter und Content Creators in den USA und Großbritannien verschickt. Allerdings gibt es für die Bevölkerung der USA und Großbritannien die Möglichkeit, ein Pillen-Set zu gewinnen. Jeweils zehn Sets werden in Amerika und England über ein Gewinnspiel verlost.