Wien-Liesing: Teenager-Bande verletzten bei Raub zwei 15-Jährige

Die Wiener Polizei konnte drei mutmaßliche Räuber überführen, die in der letzten Woche zwei 15-Jährige in Wien-Liesing überfallen haben sollen. Drei Teenager wurden angezeigt.

Am letzten Freitag wurden in der Draschestraße in Wien-Liesing zwei 15-Jährige überfallen. Die Täter hatten die beiden Opfer zunächst angesprochen, danach verletzten sie einen 15-Jährigen durch Tritte und Faustschläge. Die beiden Jugendlichen übergaben daher den in etwa gleichaltrigen Tätern einen geringen Geldbetrag. Die Räuber ließen aber auch nach der Geldübergabe nicht von den 15-Jährigen ab und traten die beiden Opfer, bevor sie die Flucht ergriffen.