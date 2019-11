Wien-Liesing: Luxus-Auto-Dieben ging der Sprit aus

Am 8. 11. 2019 wurden in Wien-Leopoldstadt zwei hochpreisige Autos gestohlen. Allerdings ging den Dieben der Luxusfahrzeuge auf der Autobahn in Wien-Liesing der Sprit aus.

Gegen 20.30 Uhr wurde eine Verkehrsstreife auf einen am Grünstreifen der A2 abgestellten PKW aufmerksam. Als sich die Polizisten näherten, flüchteten plötzlich zwei Männer, die sich beim Fahrzeug befanden, von der Autobahn.

Wien-Leopoldstadt: Hochpreisige SUV gestohlen

Rasch stellte sich heraus, dass der hochpreisige SUV gemeinsam mit einem weiteren Luxusfahrzeug kurz zuvor in Wien-Leopoldstadt gestohlen wurde. Die Diebe brachten gestohlene Kennzeichentafeln an den beiden Autos an und fuhren damit davon. Allerdings dürfte sich bereits nach kurzer Fahrt kein Treibstoff mehr im Tank befunden haben, sodass die Tatverdächtigen den SUV am Pannenstreifen ausrollen lassen mussten.

Einer der Flüchtenden, ein 19-jähriger Österreicher, wurde kurze Zeit später durch die Verkehrsstreife in Autobahnnähe festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen des LKA Wien wurden drei weitere Tatverdächtige - zwei Österreicher im Alter von 16 und 24 Jahren und ein 30-jähriger serbischer Staatsangehöriger - ausgeforscht und festgenommen. Die beiden gestohlenen PKW wurden sichergestellt und den Besitzern ausgefolgt.