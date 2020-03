Wien-Leopoldstadt: Mann mit Pistole wollte Supermarkt und Tankstelle überfallen

Ein 41-Jähriger versuchte am Montagnachmittag einen Supermarkt in Wien-Leopoldstadt mit einer Schreckschusspistole auszurauben. Wie sich herausstellte, führte der Mann bereits am Morgen einen Raubversuch durch.

Ein 41-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag festgenommen, nachdem er mit einer Schreckschusspistole bewaffnet eine Filiale eines Supermarktes in der Heinestraße in Wien-Leopoldstadt überfallen wollte. Ein Zeuge beobachtete den Mann und verständigte die Polizei. Dank einer genauen Täterbeschreibung und konnte der Türke kurze Zeit später angehalten werden.

Bereits Raubversuch in der Donaustadt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-Jährige bereits um 07.20 Uhr eine Tankstelle in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt überfallen wollte. In beiden Vorfällen blieb es beim Versuch und der Mann flüchtete ohne Beute. Er befindet sich in Haft.