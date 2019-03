Wien: Karten für den Life Ball 2019 ab 4. März erhältlich

Der Life Ball-Kartenverkauf beginnt am Montag, den 4. März 2019. Beim allgemeinen Vorverkauf wird es wieder zwei Ticket-Kategorien geben.

Am 8. Juni lädt der Life Ball 2019 zu einer Reise über den Regenbogen. Der Kartenvorverkauf für das Spektakel am Wiener Rathausplatz beginnt am Montag, den 4. März ab 10.00 Uhr via oeticket, teilten die Veranstalter mit. Die Ticketspreise variieren dabei zwischen 90 und 2.500 Euro.

Kartenvorverkauf für den Life Ball 2019 in Wien startet

Für das unter dem Motto “United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to Aids” und im Zeichen des Zirkusses stehende Event gibt es beim allgemeinen Vorverkauf wieder zwei Kategorien von Karten: Das Regular Ticket um 180 Euro ist für Besucher gedacht, die klassisch elegant am Life Ball teilhaben möchten. Das 90 Euro teure Style Ticket wendet sich an Gäste, deren Bemühungen um ein kreatives Styling mit einem vergünstigten Preis belohnt werden.