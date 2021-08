Wien: Nobeljuwelier im 1. Bezirk überfallen

Im 1. Bezirk in Wien ist es heute durch zwei Männer zu einem Überfall in einem Nobeljuwelier gekommen.

Keine Verletzten bei Überfall in Wien

Die Männer sprachen laut Beschreibung beide russisch. Sie sind 1,80 Meter groß und trugen beide einen Mund-Nasen-Schutz. Ein Mann, der die Waffe in der Hand hielt, war schwarz gekleidet und trug Handschuhe. Sein Komplize hatte einen grauen Kapuzenpullover an, trug eine Kappe und war derjenige, der den Schraubenzieher in der Hand hatte. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeistation entgegengenommen.