Wien: Jugendlicher prügelte Kontrahenten ins Spital

Bei einem Streit in der Wiener Innenstadt wurde in der Nacht auf Dienstag bei einem Streit schwer verletzt. Nach zwei Jugendlichen wird gefahndet.

In der Nacht auf Dienstag kam es auf dem Morzinplatz in der Wiener Innenstadt zu einem Streit unter alkoholisierten Jugendlichen. Dabei verletzte ein 17-jähriger Pole seinen Kontrahenten durch zahlreiche Faustschläge, sodass er durch die Berufsrettung Wien mit einer Rissquetschwunde im Gesicht, Verletzungen im Schulterbereich und zahlreichen Prellungen in ein Spital gebracht werden musste.