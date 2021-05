Wien-Josefstadt: Pkw-Lenker fuhr Parksheriff über den Fuß

Obwohl sich ein Parksheriff in Wien-Josefstadt vor das Auto eines 27-Jährigen stellte, um sich das Kennzeichen zu notieren, fuhr der Mann los und dem Kontrollorgan über den Fuß.

In der Piaristengasse in Wien-Josefstadt kontrollierte ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung am 30. April gegen 15.35 Uhr ein Fahrzeug, das vor einer Hauseinfahrt abgestellt war. Ein Mann (27, Stbg.: Ö) kam derweilen zum Auto, ignorierte den Kontrolleur und stieg ins Auto.