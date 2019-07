Wien-Josefstadt: Granate in Innenhof aufgefunden

Am Donnerstag wurde eine Hohlladungsgranate in einem Innenhof in Wien-Josefstadt aufgefunden. Bereits nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden.

Im Zuge von Bauarbeiten in einem Innenhof in der Josefstädter Straße, wurde am 18. Juli gegen 09:00 Uhr eine Hohlladungsgranate aufgefunden. Die Polizei evakuierte einige Personen aus angrenzenden Büroräumlichkeiten und sperrte den Bereich.

Entwarnung nach Auffindung von Granate in Wien-Josefstadt



Ein Sprenstoffexperte konnte Entwarnung gegeben werden. Auch der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde verständigt, der die Granate in weiterer Folge abtransportierte. Durch den Einsatz wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt. Aus welcher Zeit die Granate stammt ist nicht bekannt.

Sollten Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände auffinden: