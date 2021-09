Wien Josefstadt: 74-Jährige auf Schutzweg von E-Scooter erfasst

Am Mittwoch krachte es auf einer Kreuzung in der Alser Straße, da ein E-Scooter-Fahrer eine rote Ampel missachtete.

Ein 59-jähriger E-Scooter-Fahrer soll am 15. September gegen 11.30 Uhr auf der Alser Straße in Wien-Josefstadt stadteinwärts gefahren sein und an der Kreuzung Kochgasse das Rotlicht missachtet haben. Eine 74-Jährige überquerte zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht einen geregelten Schutzweg.