Wien: "Joboffensive" für Arbeitslose über 50 startet

Die Stadt Wien will die abgedrehte "Aktion 20.000" neu beleben. In der Bundeshauptstadt sollen 500 Arbeitslose, die älter als 50 Jahre alt sind, einen Job bekommen.

In Wien sollen rund 500 Arbeitslose, die älter als 50 Jahre alt sind, einen Job bekommen. Damit will die Stadt die von ÖVP und FPÖ Anfang 2018 abgedrehte "Aktion 20.000" gewissermaßen neu beleben. Denn entgegen der Gesamtentwicklung sei der Abwärtstrend bei den Über-50-Jährigen zuletzt wieder "verebbt", sagte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz.