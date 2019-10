Wien ist Spitzenreiter bei Veggie-Bestellungen

Am 1. Oktober ist Welt-Vegetariertag. In ganz Österreich ist bereits die Nachfrage nach fleischlosen Gerichten gestiegen. Wien ist dabei Spitzenreiter bei den fleischlosen Bestellungen.

Immer öfter Veggie-Bestellungen in ganz Österreich



Im Juni 2019 gab es mehr vegetarische Bestellungen als im Jänner und Februar 2019 zusammen. Spitzenreiter dabei war Wien, wo über 80 Prozent der vegetarischen Bestellungen Österreichs getätigt wurden. Auch wenn das in der Bundeshauptstadt auch am vegetarischen Restaurantangebot liegt.

Doch auch andere Städte holen auf. 2019 wies Salzburg um 60 Prozent mehr vegetarische Bestellungen auf als im Vorjahr. Auch in Graz ist die Zahl der Veggie-Bestellungen in der ersten Jahreshälfte um 66 Prozent gestiegen.

Wien als Spitzenreiter bei Veggie-Bestellungen



Wien führt die Rangliste der vegetarischen Bestellungen in Österreich an. Das liegt jedoch auch am dichten Liefernetz. Restaurants mit einer hohen Qualität sowie gesunden und fleischlosen Zutaten, finden sich vor allem bei dem Restaurantfilter MjamPlus wieder. „Wir freuen uns, dass immer mehr Restaurants auch fleischlose Alternativen anbieten. Dadurch können auch diejenigen leckere Gerichte bestellen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren", so der operative Geschäftsführer von mjam Artur Schreiber.