Wien investiert Milliarden in Gasausstieg

Die Stadt Wien bereitet sich auf Milliarden-Investments für den Gasausstieg vor. Die Regierung forderte Wiens Finanzstadtrat Hanke auf, das für den Ausstieg notwendige Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) rasch zu fixieren.

Die Umstellung von rund 650.000 Wohnungen in Wien, die mit Gas heizen und/oder kochen, auf Fernwärme, Wärmepumpe oder andere klimaneutrale Alternativen kostet laut Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bis 2040 rund 30 Mrd. Euro. Die Schätzung hatte der Finanzstadtrat bereits zu Jahresanfang einmal genannt. Die öffentliche Hand wird einen Teil der Milliardeninvestments schultern müssen. Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Wien ist in der Kostenschätzung noch nicht inkludiert.

Kosten für Gasausstieg bei gemeindeeigenen Wohnungen von EWG-Gesetz abhängig

Im nächsten Jahr will die Stadt Wien einen "Wärmeplan" vorlegen, in welchen Gegenden klimaneutrale Heizungssysteme verfügbar sind und sein werden. Das fehlende EWG sei der "Flaschenhals", um in die Umsetzung zu kommen, so der SPÖ-Politiker.