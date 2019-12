Wien: Inter Mailand-Fans von Wiederbetätigung freigesprochen

Am Montag wurden vier Inter Mailand-Fans in Wien vom Vorwurf der Wiederbetätigung freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Wiener Landesgericht sind am Montag vier italienische Fußball-Fans vom Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den vier Männern im Alter zwischen 31 und 35 Jahren vorgeworfen, nach einem Europa-League-Match zwischen Rapid Wien und Inter Mailand im Allianz-Stadion "Sieg Heil!" gerufen und den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Inter Mailand-Fans einstimmig freigesprochen

Mehrere hundert italienische Fans hatten am 14. Februar 2019 das Match an Ort und Stelle verfolgt, das Inter Mailand mit 1:0 gewann. Nach der Partie wurden die Anhänger der erfolgreichen Mannschaft von der Polizei vor dem Stadion abgesondert und per Lautsprecher um Geduld gebeten. Sie mussten warten, bis sich die Rapid-Fans entfernt hatten. Einige Inter-Fans sollen sich plötzlich mit "Sieg Heil!"-Rufen bemerkbar gemacht, zumindest einer zudem den ausgestreckten rechten Arm in die Höhe gereckt haben.