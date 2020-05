Wien-Innere Stadt: Mann auf offener Straße brutal attackiert

Am Donnerstagabend alarmierten Zeugen die Polizei, als ein junger Mann von einem unbekannten in der Wiener Innenstadt brutal attackiert und getreten wurde.

Ein junger Mann ist am Donnerstag am späten Abend am Burgring in der Wiener Innenstadt offenbar grundlos von einem 25-Jährigen brutal zusammengeschlagen worden. Eine Polizeistreife übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung des Verletzten. Der Verdächtige wurde unweit des Tatortes festgenommen, berichtete die Exekutive am Freitag.