Wien im Start-up-Ranking auf Platz 4

Wien mischt in Sachen Start-ups weltweit ganz vorne mit. Beim Global Talent Competitiveness Index belegt die österreichische Hauptstadt sogar Platz 4 unter 114 verglichenen Städten.

Wien hängt in Sachen Start-ups das amerikanische Silicon Valley ab. Das zeigt der neue “Global Talent Competitiveness Index“, der am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos vorgestellt wurde. Das Ranking vergleicht 114 Städte weltweit und misst, wo das beste Arbeits- und Wirtschaftsklima für Start-ups herrscht.