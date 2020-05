Wien-Hernals: Zwei Festnahmen nach Raub auf offener Straße

Zwei Straßenräuber im Alter von 16 und 18 Jahren sind am Freitag kurz nach der Tat in Wien-Hernals festgenommen worden. Ihr Opfer soll zuvor mehrere Geldscheine erfreut in die Luft gehalten haben, was die Verdächtigen zur Tat animiert haben könnte.

Zwei Straßenräuber im Alter von 16 und 18 Jahren sind am Freitag kurz nach der Tat in Wien-Hernals festgenommen worden. Ihr Opfer soll zuvor in der Hormayergasse mehrere Geldscheine erfreut in die Luft gehalten haben, was die Verdächtigen zur Tat animiert haben könnte, berichteten Zeugen laut Aussendung der Landespolizeidirektion Wien am Samstag. Nach zwei Komplizen wird noch gefahndet.

Der Raub wurde kurz vor 18.00 Uhr verübt, das Opfer soll den dreistelligen Betrag gut sichtbar beäugt haben. Als dies die Gruppe sah, näherten sie sich dem Mann und nahm ihm das Geld unter Gewaltandrohung wieder ab. Die zur Hilfe gerufene Polizei nahm einen der Verdächtigen gleich in Tatortnähe fest, dieser gab Hinweise auf einen der Komplizen, der sich dann wenig später aber selbst der Polizei stellte.

In der Nacht aus Samstag wurden dann im Bezirk Alsergrund ein 22 Jahre alter Ägypter und ein 23 Jahre alter Österreicher bei einer weiteren Sofortfahndung festgenommen. Beide werden verdächtigt, einem Mann die Geldbörse durch Schläge geraubt zu haben. Das Opfer musste in ein Spital gebracht werden.